Мошенники обманули 11-летнюю жительницу Комсомольска

За последнюю неделю в Комсомольске-на-Амуре 22 жителя стали жертвами дистанционных мошенников. Общая сумма потерь превысила пять миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пятеро горожан в возрасте от 11 до 83 лет перевели мошенникам более 3,7 миллиона рублей. Им звонили люди, которые представлялись сотрудниками телефонной компании, силовых ведомств, банков, маркетплейсов и почтовой службы. Преступники использовали разные схемы обмана: 11-летнюю девочку убедили перевести деньги родителей на «защищенные счета», а другого жителя города уговорили передать все свои сбережения курьеру, пообещав вернуть их после проверки.
Еще восемь комсомольчан лишились более миллиона рублей из-за онлайн-мошенничества. Среди пострадавших — трое мужчин и пять женщин в возрасте от 18 до 72 лет. Мошенники размещали в интернете поддельные объявления о продаже автомобиля, игрового аккаунта, мебели, бытовой техники, а также об аренде жилья и интимных услугах. Шесть человек внесли предоплату за несуществующие товары, а двое перешли по мошенническим ссылкам для «безопасного проведения сделки». Когда продавцы перестали выходить на связь, обманутые покупатели поняли, что стали жертвами преступления.
Всего за неделю от действий мошенников пострадали 22 человека, которые потеряли свои сбережения в результате различных схем обмана.