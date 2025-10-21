Мошенники обманули 11-летнюю жительницу Комсомольска

Еще восемь комсомольчан лишились более миллиона рублей из-за онлайн-мошенничества. Среди пострадавших — трое мужчин и пять женщин в возрасте от 18 до 72 лет. Мошенники размещали в интернете поддельные объявления о продаже автомобиля, игрового аккаунта, мебели, бытовой техники, а также об аренде жилья и интимных услугах. Шесть человек внесли предоплату за несуществующие товары, а двое перешли по мошенническим ссылкам для «безопасного проведения сделки». Когда продавцы перестали выходить на связь, обманутые покупатели поняли, что стали жертвами преступления.