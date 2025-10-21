Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Склад загорелся на площади 12 тыс. кв. м в Астраханской области

Склад, на котором, по предварительным данным, могли храниться пластиковые трубы, загорелся на площади 12 тыс. кв. м в Астраханской области. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. Кроме того, на место происшествия был направлен пожарный поезд.

В пресс-службе МЧС РФ 11 октября сообщили, что в подмосковной Электростали произошел пожар на складе. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В результате произошедшего, как уточнялось, никто не пострадал.