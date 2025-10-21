Склад загорелся на площади 12 тыс. кв. м в Астраханской области

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. Кроме того, на место происшествия был направлен пожарный поезд.
В пресс-службе МЧС РФ 11 октября сообщили, что в подмосковной Электростали произошел пожар на складе. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В результате произошедшего, как уточнялось, никто не пострадал.