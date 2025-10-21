Усольцевы могли сбиться с маршрута из-за исчезнувшей туристической метки

Таинственно исчезнувшая в Кутурчинском Белогорье красноярской тайги семья Усольцевых могла сбиться с пути из-за исчезнувшей метки, которыми маркируют маршруты, допустил туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко.
«Туристический маршрут к скале Буратинка, по которой могли отправиться Усольцевы, не особо продолжительный и сложный, однако даже на них можно сбиться с пути и заблудиться. Лучше использовать навигаторы, карты, обращать внимание на метки — тропа промаркирована… Заблудиться можно в любом месте, в зависимости от погоды. Можно сойти с тропы, пропустив, к примеру, метку. Деревья, на которых метки ставят, вырастают, падают. Нужно быть внимательным», — сказал Исиченко в беседе с aif.ru.
Ранее Исиченко рассказал о странностях и опасности горы Алат, куда по одной из версий могли пойти Усольцевы.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — по одной из версий отправилась в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб был свернут.