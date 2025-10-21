Усольцевы могли сбиться с маршрута из-за исчезнувшей туристической метки

«Туристический маршрут к скале Буратинка, по которой могли отправиться Усольцевы, не особо продолжительный и сложный, однако даже на них можно сбиться с пути и заблудиться. Лучше использовать навигаторы, карты, обращать внимание на метки — тропа промаркирована… Заблудиться можно в любом месте, в зависимости от погоды. Можно сойти с тропы, пропустив, к примеру, метку. Деревья, на которых метки ставят, вырастают, падают. Нужно быть внимательным», — сказал Исиченко в беседе с aif.ru.