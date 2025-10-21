Ричмонд
МЧС тушит масштабный пожар на складе в Астраханской области

В Астраханской области развернулась масштабная операция по тушению пожара на складе, где предварительно хранились пластиковые трубы. Площадь возгорания составляет 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

Источник: Life.ru

Огнеборцы МЧС тушат масштабный пожар на складе в Астраханской области. Видео © Пресс-служба МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли 80 специалистов МЧС России с 28 единицами техники. Для усиления группировки и обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара дополнительно направлен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.