МЧС тушит масштабный пожар на складе в Астраханской области

Огнеборцы МЧС тушат масштабный пожар на складе в Астраханской области. Видео © Пресс-служба МЧС России.
На место происшествия оперативно прибыли 80 специалистов МЧС России с 28 единицами техники. Для усиления группировки и обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара дополнительно направлен пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.
