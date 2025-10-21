Стало известно, где хотели убить известного криминального авторитета Япончика

Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, планировали устранить на мосту на МКАД, однако этому помешал бронированный автомобиль, которым он пользовался. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».
Один из фигурантов рассказал на следствии, что первоначальный план предусматривал убийство на мосту, однако из-за уровня защиты автомобиля было принято другое решение — исполнить покушение возле столичного ресторана.
Летом 2009 года Иваньков был ранен в момент выхода из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. После покушения он был госпитализирован, однако спустя несколько месяцев скончался от полученных травм.
В середине января Мосгорсуд признал Илью Симонию виновным в организации убийства в составе группы по мотиву передела криминальных интересов. Ему заочно назначено 21 год заключения в колонии строгого режима. По выводам следствия, в апреле 2009 года Симония, уже имевший судимость, объединил подмосковных сообщников с целью устранения Иванькова ради перераспределения сфер влияния в преступном мире.
Для реализации замысла были привлечены Каха Газзаев, Джамбули Джанашия, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Астамур Бутба. Злоумышленники вели слежку, приобрели снайперскую винтовку и боеприпасы, арендовали автомобиль с кузовом и обзавелись телефонной связью для координации действий.
После того как было установлено, что Япончик часто посещает определённый ресторан, исполнители выбрали территорию неподалёку для подготовки засады. Руководствуясь указаниями Симонии, 28 июля упомянутая группа прибыла к месту и организовала дежурство. Вечером Бутба, скрываясь в фургоне, совершил выстрел по Иванькову в момент его выхода из заведения.
По решению Мосгорсуда, Джанашия получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, Шадания — 16 лет заключения. Газзаев полностью признал вину: материалы его дела были выделены в отдельное производство, ему назначено 14 лет строгого режима. Бутба и Папава, обладающие гражданством России и Абхазии, заочно арестованы. Сам организатор, Симония, объявлен в международный розыск, как и его соучастники, успевшие скрыться.
