Стало известно, где хотели убить известного криминального авторитета Япончика

По решению Мосгорсуда, Джанашия получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, Шадания — 16 лет заключения. Газзаев полностью признал вину: материалы его дела были выделены в отдельное производство, ему назначено 14 лет строгого режима. Бутба и Папава, обладающие гражданством России и Абхазии, заочно арестованы. Сам организатор, Симония, объявлен в международный розыск, как и его соучастники, успевшие скрыться.