Когда мошенники — внутри банка: в Кашкадарьинской области сотрудница кредитного отдела оформляла фиктивные кредиты на клиентов

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). Мы уже привыкли к тому, что мошенники постоянно выманивают у людей персональные данные, чтобы оформить онлайн-кредит на чужое имя и украсть деньги. Но теперь к этой «классике жанра» подключились и те, кто должен защищать клиентов от афер — сотрудники самих банков.

Источник: Vaib.Uz

В Кашкадарьинской области разгорелся громкий скандал: по данным Верховного суда, в Камашинском районе была разоблачена сотрудница банка, которая подделывала подписи клиентов и оформляла на их имя крупные суммы кредитов.

Как выяснилось, 25-летняя женщина, работавшая специалистом в одном из банков региона, оформила на имя жителя Гузарского района кредит под 32% годовых на общую сумму 40 миллионов сумов и потратила все эти деньги на свои нужды. Но этим все не ограничилось: она оформила еще три кредита на разных людей, общая сумма которых составила почти 50 миллионов сумов.

Схема, которой пользовалась банковская работница, была простой: брать новые кредиты для погашения старых, чтобы не попасться. Она собиралась жить «без проблем», но, как это часто бывает, подвел случай: один из клиентов случайно обнаружил, что на него оформлен кредит, и пришел разбираться в банк.

Самое удивительное, что за все свои проделки мошенница получила довольно мягкое наказание: суд приговорил её всего к одному году и двум месяцам ограничения свободы.