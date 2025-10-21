Когда мошенники — внутри банка: в Кашкадарьинской области сотрудница кредитного отдела оформляла фиктивные кредиты на клиентов

Как выяснилось, 25-летняя женщина, работавшая специалистом в одном из банков региона, оформила на имя жителя Гузарского района кредит под 32% годовых на общую сумму 40 миллионов сумов и потратила все эти деньги на свои нужды. Но этим все не ограничилось: она оформила еще три кредита на разных людей, общая сумма которых составила почти 50 миллионов сумов.