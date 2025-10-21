Нашелся ещё один Усольцев: поиски семьи привели к неожиданному результату

Расследуя трагическое исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае, aif.ru нашел еще одного Усольцева по имени Константин, который живет в Красноярском крае и хорошо знает тайгу. В разговоре с изданием он рассказал, что могло случиться с семьей.
В ходе поисков Усольцевых власти обратили внимание на небезопасность популярного туристического маршрута. Как стало известно aif.ru, маршрут в Кутурчинском Белогорье, где 28 сентября пропали Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина, будет проверен и, вероятно, получит новый статус повышенной сложности.
«Сложность не заявлена»: в чем проблемы маршрута?
Инцидент с Усольцевыми вскрыл проблему несоответствия разметки маршрута и отсутствие полного информирования туристов. Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш, непосредственно участвовавший в поисках, рассказал, что маршрут разметили красноярские спортсмены, используя, в том числе, краевые гранты.
«После истории с Усольцевыми появились вопросы по маршруту на Кутурчине. Так, не заявлена сложность трассы, хотя профессиональные альпинисты говорят, что она слишком сложна для рядовых туристов. Также нашли несоответствие разметки реальному маршруту, где-то он мимо идет», — отметил он.
Кулеш подчеркнул, что речь не идет о полном закрытии тропы, которую до инцидента активно посещали неподготовленные туристы. Однако теперь планируется изменить ситуацию, сделать информирование более полным..
«Мы эти обстоятельства проверим и с агентством по туризму предложим внести изменения, категорировать этот маршрут, поставить его описание, что маршрут сложный и неподготовленным туристам туда лучше не ходить», — уточнил собеседник издания.
Еще один Усольцев и его история.
Aif ru нашел Константина Усольцева, который был знаком с семьей. По его словам, несмотря на общую фамилию, он и Ирина Усольцева познакомились около года назад.
«Инициировал знакомство я сам из-за фамилии. Начали общаться, выяснять, являемся родственниками или нет. Она рассказала, что носит фамилию мужа, Сергея Усольцева. А у меня есть свой Серега Усольцев, двоюродный брат, здесь похоронен, у нас в Железногорске. Оказалось, что мы просто однофамильцы», — рассказал он.
Когда Константин узнал об исчезновении семьи, то расстроился и переживал из-за них. Он неплохо знает тайгу и понимает, что шансов у однофамильцев уже нет. В середине октября Константин Усольцев принял участие в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, посвященной поискам таинственно пропавшей семьи, а тайге.
Что случилось с Усольцевыми? Основные версии.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка 28 сентября и бесследно исчезла. Их автомобиль был обнаружен в поселке Кутурчин, и с тех пор никаких следов найти не удалось, несмотря на масштабные поиски с участием спасателей и до 1500 волонтеров.
Константин Усольцев в разговоре с aif.ru предложил три наиболее вероятные, по его мнению, версии трагедии.
«Я слышал много версий, и про побег, и о том, что до инопланетян уже договорились, похищения в другое измерение. я сам живу в Красноярском крае, в тайге бывал. По моему, тут возможны три версии. Первая, что сбились с пути и замёрзили. Сбиться там можно, там и собака потерялась, и непогода. Второе — это медведи. Ну, а третье, что, в самом деле, может, как-то в расщелине какой-то пытались укрыться, согреться, потому что они, я так понял, были налегке», — поделился он предположением.
Версия о побеге семьи за границу, которая некоторое время обсуждалась в соцсетях, была опровергнута их близкими. Пасынок Ирины Данила Баталов отмечал, что дома у семьи остался кот, корма которому оставили всего на два дня, а также были найдены их загранпаспорта.
Поиски продолжаются, но надежда тает.
Активная массовая фаза поисков была завершена 12 октября из-за сложных погодных условий и выпадения снега, который сделал передвижение по горно-таежной местности опасным. Однако работы не остановлены полностью.
Алексей Кулеш прокомментировал появившуюся информацию о возобновлении поисков: «Это продолжение поисков силами профессионалов. Новой информации о местонахождении Усольцевых нет».
Он уточнил, что новый этап активных поисков может начаться только весной, со сходом снежного покрова. Сейчас же к работам привлекаются специально подготовленные спасатели, которые продолжают точечно обследовать район.
Планируемые изменения на маршруте в Кутурчине — это попытка не допустить повторения трагедии. Однако для семьи Усольцевых любые изменения, к сожалению, уже запоздали. Их судьба остается неизвестной, а тайга продолжает хранить свою самую мрачную тайну.