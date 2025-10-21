Нашелся ещё один Усольцев: поиски семьи привели к неожиданному результату

«Я слышал много версий, и про побег, и о том, что до инопланетян уже договорились, похищения в другое измерение. я сам живу в Красноярском крае, в тайге бывал. По моему, тут возможны три версии. Первая, что сбились с пути и замёрзили. Сбиться там можно, там и собака потерялась, и непогода. Второе — это медведи. Ну, а третье, что, в самом деле, может, как-то в расщелине какой-то пытались укрыться, согреться, потому что они, я так понял, были налегке», — поделился он предположением.