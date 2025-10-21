Две Toyota столкнулись на Трактовой в Иркутске — известны подробности ДТП

Ранее агентством сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Трактовой и Днепровской в Иркутске. Как сообщают очевидцы, на месте работают спасатели, подъезжает машина скорой помощи. По данным сервиса «Яндекс Карты» (18+) на дороге образовалась пробка.