Две Toyota столкнулись на Трактовой в Иркутске — известны подробности ДТП

IrkutskMedia, 21 октября. Вчера, 20 октября, в 19.50 на улице Трактовой в районе строения № 4 произошло ДТП с участием Toyota Prius и Toyota Corolla Axio. Как сообщил корр. IrkutskMedia сотрудник ГИБДД, водитель Toyota Prius неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с последним.
В результат ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. у предварительного виновника ДТП отсутствовал полис ОСАГО. Признаков опьянения ни у кого не обнаружено.
Ранее агентством сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Трактовой и Днепровской в Иркутске. Как сообщают очевидцы, на месте работают спасатели, подъезжает машина скорой помощи. По данным сервиса «Яндекс Карты» (18+) на дороге образовалась пробка.