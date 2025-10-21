Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две Toyota столкнулись на Трактовой в Иркутске — известны подробности ДТП

Один из водителей неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 октября. Вчера, 20 октября, в 19.50 на улице Трактовой в районе строения № 4 произошло ДТП с участием Toyota Prius и Toyota Corolla Axio. Как сообщил корр. IrkutskMedia сотрудник ГИБДД, водитель Toyota Prius неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с последним.

В результат ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. у предварительного виновника ДТП отсутствовал полис ОСАГО. Признаков опьянения ни у кого не обнаружено.

Ранее агентством сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Трактовой и Днепровской в Иркутске. Как сообщают очевидцы, на месте работают спасатели, подъезжает машина скорой помощи. По данным сервиса «Яндекс Карты» (18+) на дороге образовалась пробка.