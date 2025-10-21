В Астраханской области загорелся склад на площади 12 тыс. кв. м

«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту также направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении.