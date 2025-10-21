В Астраханской области загорелся склад на площади 12 тыс. кв. м

Складское помещение горит в Астраханской области, информирует пресс-служба МСС.
В ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 12 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на складе хранятся пластиковые трубы.
«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту также направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелись склад и офисное здание, площадь пожара увеличилась с 9,1 до 15 тысяч квадратных метров.