Красноярский гид Исиченко: место, где пропали Усольцевы, больше Москвы

«Моя версия о том, что произошло с Усольцевыми, не изменилась. Думаю, они упали в один из провалов, которых там тысячи, либо сбились с маршрута и ушли в тайгу. Представьте, огромная гора, а с нее во все стороны такие ложбинки формируются, ложки, где талая вода и снега пробивают себе путь, ручьи потом впадают в реки. И таких ложков десятки, десятки и десятки. Легко можно забрести куда-то, остаться в каком-то месте, замерзнуть», — сказал Исиченко в беседе с aif.ru.