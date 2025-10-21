Красноярский гид Исиченко: место, где пропали Усольцевы, больше Москвы

Туристический гид Алексей Исиченко сравнил по размерам место в Партизанском районе Краснодарског края, в лесах которого таинственно исчезла семья Усольцевых, с Москвой.
«Моя версия о том, что произошло с Усольцевыми, не изменилась. Думаю, они упали в один из провалов, которых там тысячи, либо сбились с маршрута и ушли в тайгу. Представьте, огромная гора, а с нее во все стороны такие ложбинки формируются, ложки, где талая вода и снега пробивают себе путь, ручьи потом впадают в реки. И таких ложков десятки, десятки и десятки. Легко можно забрести куда-то, остаться в каком-то месте, замерзнуть», — сказал Исиченко в беседе с aif.ru.
Собеседник издания отметил, что, образно говоря, место, где пропали Усольцевы, больше Москвы.
«Я это не утверждаю, но такое мое ощущение. Территория огромная. Реки Мина и Мана, их верховья, уходят, и дальше везде тайга, тайга, тайга и возвышенности, состоящие из камней и скал», — поделился Исиченко.
И даже профессиональный походник в условиях испортившейся погоды, тумана, снега способен допустить роковую ошибку, свернув не туда.
«Человек вроде бы спускается вниз в желании выйти к людям, но в итоге уходит в какой-нибудь лог, распадок очень глубокий и далекий от обычных проходимых маршрутов», — подытожил Исиченко.
Ранее Исиченко рассказал о странностях и опасности горы Алат, куда по одной из версий могли пойти Усольцевы.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — по одной из версий отправилась в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб был свернут.