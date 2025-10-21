Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток пострадал при атаке БПЛА ВСУ на город Клинцы Брянской области

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на город Клинцы Брянской области пострадал подросток. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на город Клинцы Брянской области пострадал подросток. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, мальчик 2010 года рождения получил ушибы. Ему оказана необходимая медицинская помощь на месте.

— Очередные подлые удары ВСУ по мирным жителям. Ночью укронацисты с помощью БпЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в ходе ночной атаки были повреждены остекления в двух многоквартирных домах, а также осколками повреждены три гражданских автомобиля.

Власти продолжают осмотр повреждений, который будет более подробным при дневном свете.

Кроме того, в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше