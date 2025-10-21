Подросток пострадал при атаке БПЛА ВСУ на город Клинцы Брянской области

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на город Клинцы Брянской области пострадал подросток. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, мальчик 2010 года рождения получил ушибы. Ему оказана необходимая медицинская помощь на месте.
— Очередные подлые удары ВСУ по мирным жителям. Ночью укронацисты с помощью БпЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в ходе ночной атаки были повреждены остекления в двух многоквартирных домах, а также осколками повреждены три гражданских автомобиля.
Власти продолжают осмотр повреждений, который будет более подробным при дневном свете.
Кроме того, в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома.