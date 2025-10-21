Прямо на голову: Карусель рухнула на ребёнка в игровом центре Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошло ЧП в детском игровом центре. Во время катания на карусели шестилетняя девочка оказалась под тяжёлым металлическим элементом конструкции. Инцидент произошёл ещё 9 октября. Ребёнка с травмами головы срочно госпитализировали. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.