СК подтвердил информацию о главной версии исчезновения семьи Усольцевых

Следственный комитет еще раз обозначил приоритетную версию в резонансном, заинтриговавшем жителей разных регионов России, деле об исчезновении семьи туристов под Красноярском.

Источник: Российская газета

После исчезновения 28 сентября в тайге Партизанского района супругов Усольцевых с пятилетней дочерью в СМИ и социальных сетях выдвигаются и муссируются разнообразные предположения.

Туристы якобы могли по каким-то причинам сбежать в другую страну, могли погибнуть от рук браконьеров или черных золотодобытчиков, могли стать жертвами похищения или уйти в некую неведомую религиозную секту.

Появились также сведения, согласно которым правоохранители будто бы взяли с участников масштабной поисковой операции подписку о неразглашении сведений о ее подлинных результатах.

Между тем утром 21 октября в региональном главке СК заявили, что такую подписку у участников поиска правоохранители не брали.

Эта история обросла сплошными фейками, отметили в ведомстве. «Позиция следователей не изменялась. Основной версией остается несчастный случай», — повторили в главке.