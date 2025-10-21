СК подтвердил информацию о главной версии исчезновения семьи Усольцевых

После исчезновения 28 сентября в тайге Партизанского района супругов Усольцевых с пятилетней дочерью в СМИ и социальных сетях выдвигаются и муссируются разнообразные предположения.
Туристы якобы могли по каким-то причинам сбежать в другую страну, могли погибнуть от рук браконьеров или черных золотодобытчиков, могли стать жертвами похищения или уйти в некую неведомую религиозную секту.
Появились также сведения, согласно которым правоохранители будто бы взяли с участников масштабной поисковой операции подписку о неразглашении сведений о ее подлинных результатах.
Между тем утром 21 октября в региональном главке СК заявили, что такую подписку у участников поиска правоохранители не брали.
Эта история обросла сплошными фейками, отметили в ведомстве. «Позиция следователей не изменялась. Основной версией остается несчастный случай», — повторили в главке.