Грузовик опрокинулся на Пермском тракте, перекрыв движение

ГИБДД ввела временное ограничение движения на 319-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в сторону Перми из-за ДТП с грузовым транспортом.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет. Проезжая часть частично перекрыта, организовано движение по одной полосе», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
Объехать участок Пермского тракта можно через Первоуральск со съездом на 326-м километре и возвращением на 316-й километр.
На месте аварии работают сотрудники ДПС.