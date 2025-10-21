Ричмонд
Грузовик опрокинулся на Пермском тракте, перекрыв движение

Трассу частично перекрыли, движение организовано по одной полосе.

Источник: Соцсети

ГИБДД ввела временное ограничение движения на 319-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в сторону Перми из-за ДТП с грузовым транспортом.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет. Проезжая часть частично перекрыта, организовано движение по одной полосе», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Объехать участок Пермского тракта можно через Первоуральск со съездом на 326-м километре и возвращением на 316-й километр.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.