«Мальчик остался без мамы»: Закиева высказалась о поножовщине в одной из школ Уральска

Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы и проживает с бабушкой и отцом, находясь в сложной жизненной ситуации. Несмотря на то, что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в списке детей, нуждающихся в повышенном внимании, на этот год он не был включен.