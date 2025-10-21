Ричмонд
«Мальчик остался без мамы»: Закиева высказалась о поножовщине в одной из школ Уральска

Детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о драке между подростками в Западно-Казахстанской области, где школьник ранил ножом другого ученика, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что совершение преступлений детьми является «последствием отсутствия своевременной работы и помощи семьям в сложных жизненных ситуациях».

Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы и проживает с бабушкой и отцом, находясь в сложной жизненной ситуации. Несмотря на то, что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в списке детей, нуждающихся в повышенном внимании, на этот год он не был включен.

Реализацией программы воспитания в этой школе охвачены не все дети, что является большим сигналом для области обратить внимание на качество мер индивидуальной профилактики, формирования плана работы с детьми и семьями, а также на качественную реализацию и охват программой воспитания каждого ребенка в школе для предупреждения таких преступлений.

Региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь.