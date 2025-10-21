Богомаз: в Брянской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал подросток

Подросток получил травмы в результате атаки бесплотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Брянской области, проинформировал Александр Богомаз.
Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по населённому пункту Клинцы. Противник использовал беспилотник самолётного типа.
«Очередные подлые удары ВСУ по мирным жителям Ночью укронацисты с помощью БПЛА самолётного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram.
По словам Богомаза, в двух многоквартирных жилых строения было повреждено остекление. Кроме того, осколки повредили три машины.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома пострадали два человека. Помимо этого, в Батайске из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины частично разрушена стена многоквартирного дома.