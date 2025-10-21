Место, где пропали Усольцевы, связывают с падением метеорита

Место в тайге, в Партизанском районе Красноярского края, где таинственно пропали Усольцевы, связывают с падением метеорита.
Ранее стало известно, что семья могла отправиться к вершине горы Алат в Кутурчинском Белогорье, на которой, на высоте 1440 метров, расположено озеро Атласное. Оно является точкой притяжения туристов.
«До озера можно дойти за день, но большинство идут с ночевкой, устанавливают там палатку. Оно очень глубокое, вода чистая, прозрачная», — рассказал Исиченко в беседе с aif.ru.
Одни ученые предполагают, что озеро имеет метеоритное происхождение, то есть появилось в результате падения метеорита. Другие считают, что место, где оно возникло, является кратером недействующего вулкана.
Официальная наука называет озеро останцем — результатом тысячелетий выветривания.
«По одной из версий, озеро действительно метеоритного происхождения. А может быть, просто ледниковое. То есть ледником подрезало, создалось углубление и образовалось озеро», — поделился Исиченко.
Ранее Исиченко рассказал о странностях и опасности горы Алат, куда по одной из версий могли пойти Усольцевы.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — по одной из версий отправилась в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб был свернут.