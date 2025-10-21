Место, где пропали Усольцевы, связывают с падением метеорита

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — по одной из версий отправилась в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб был свернут.