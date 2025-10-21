Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Место, где пропали Усольцевы, связывают с падением метеорита

Семья Усольцевых могла отправиться к вершине горы Алат, на которой, на высоте 1440 метров, расположено озеро Атласное. По одной из версий, озеро имеет метеоритное происхождение.

Источник: Аргументы и факты

Место в тайге, в Партизанском районе Красноярского края, где таинственно пропали Усольцевы, связывают с падением метеорита.

Ранее стало известно, что семья могла отправиться к вершине горы Алат в Кутурчинском Белогорье, на которой, на высоте 1440 метров, расположено озеро Атласное. Оно является точкой притяжения туристов.

«До озера можно дойти за день, но большинство идут с ночевкой, устанавливают там палатку. Оно очень глубокое, вода чистая, прозрачная», — рассказал Исиченко в беседе с aif.ru.

Одни ученые предполагают, что озеро имеет метеоритное происхождение, то есть появилось в результате падения метеорита. Другие считают, что место, где оно возникло, является кратером недействующего вулкана.

Официальная наука называет озеро останцем — результатом тысячелетий выветривания.

«По одной из версий, озеро действительно метеоритного происхождения. А может быть, просто ледниковое. То есть ледником подрезало, создалось углубление и образовалось озеро», — поделился Исиченко.

Ранее Исиченко рассказал о странностях и опасности горы Алат, куда по одной из версий могли пойти Усольцевы.

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — по одной из версий отправилась в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски с привлечением волонтеров были прекращены 12 октября, штаб был свернут.