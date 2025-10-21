Полиция пришла в ужас от того, что мать сотворила со своим двухлетним сыном

В итоге суд признал Ребекку Шаттлворд виновной и назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы. Общественное негодование было огромным — не только активисты, но и простые жители Бирмингема возмущены тем, что власти проигнорировали многочисленные сигналы о домашнем насилии, исходившие от соседей и поступавшие в различные службы. Несмотря на эти сообщения, ни одна структура не приняла действенных мер, чтобы уберечь Киану Уильямса от жестокости собственной матери.