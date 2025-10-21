Полиция пришла в ужас от того, что мать сотворила со своим двухлетним сыном

Британская полиция публично назвала Ребекку Шаттлворд настоящим монстром за зверское лишение жизни собственного двухлетнего сына Киану Уильямса. Правоохранители подчеркивают, что это преступление, произошедшее в 2011 году, признано одним из самых жутких случаев убийства малолетних матерями в британской истории, о чём сообщает The Mirror.
Старший инспектор полиции Бирмингема Марш не скрывает, что давно не употребляла иного определения, когда речь заходит о личности Шаттлворд. По её словам, невозможно представить мучения мальчика перед смертью: ребёнок подвергся немыслимым страданиям от рук той, кто должна была окружать его заботой и защитой. Для инспектора Марш это стал самый страшный эпизод жестокого обращения с детьми, с которым ей приходилось сталкиваться на службе.
В январе 2011 года Киану был найден мёртвым на диване в семейной гостиной. Судмедэксперты насчитали на маленьком теле 37 различных травм, включая перелом костей черепа и тяжелую травму брюшной полости. Следствие установило, что мать жестоко избивала мальчика металлическим прутом, наносила ему колющие раны, а истязания продолжались на протяжении долгого времени. Ребёнок умирал в одиночестве, находясь в мучительной агонии, при этом ему не оказали никакой медицинской помощи.
В итоге суд признал Ребекку Шаттлворд виновной и назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы. Общественное негодование было огромным — не только активисты, но и простые жители Бирмингема возмущены тем, что власти проигнорировали многочисленные сигналы о домашнем насилии, исходившие от соседей и поступавшие в различные службы. Несмотря на эти сообщения, ни одна структура не приняла действенных мер, чтобы уберечь Киану Уильямса от жестокости собственной матери.
