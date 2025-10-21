Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ищут мать, задолжавшую ребенку более 1 млн рублей

Алина Абунагимова из Туймазов скрывается от уплаты алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Башкирии объявили в розыск местную жительницу, которая накопила огромный долг по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Речь идет о 37-летней Алине Абунагимовой, уроженке Туймазов. По данным ГУ ФССП, сумма ее задолженности превысила один миллион рублей.

В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, а после того, как она перестала выходить на связь, ее объявили в исполнительный розыск. По предварительной информации, она может скрываться на территории города Октябрьский.

Служба судебных приставов просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Алины Абунагимовой, сообщить об этом по телефонам дежурной части Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан: 8 (347) 273−56−40 или 8 (987) 587−26−16.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.