В Башкирии ищут мать, задолжавшую ребенку более 1 млн рублей

Судебные приставы Башкирии объявили в розыск местную жительницу, которая накопила огромный долг по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Речь идет о 37-летней Алине Абунагимовой, уроженке Туймазов. По данным ГУ ФССП, сумма ее задолженности превысила один миллион рублей.
В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, а после того, как она перестала выходить на связь, ее объявили в исполнительный розыск. По предварительной информации, она может скрываться на территории города Октябрьский.
Служба судебных приставов просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Алины Абунагимовой, сообщить об этом по телефонам дежурной части Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан: 8 (347) 273−56−40 или 8 (987) 587−26−16.
