Подросток пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Подросток получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских вооружённых сил на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, удар пришёлся на город Клинцы, куда противник направил дрон самолётного типа. Ночью беспилотник атаковал жилой квартал, вследствие чего пострадал несовершеннолетний 2010 года рождения.
Уточняется, что юноша получил ушибы, и ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия.
Глава региона отметил, что взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах. Кроме того, осколки задели несколько припаркованных автомобилей, причинив им механические повреждения.
Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают ликвидацию последствий атаки.
