Следствие продолжает считать несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых

Следователи осмотрели машину Усольцевых, там не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.