Подросток был ранен в результате атаки дронов боевиков режима Владимира Зеленского на город Клинцы в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что ЧП произошло во время налета на город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения.
Подросток получил медицинскую помощь.
В Минобороны сообщили, что три контратаки 225-го штурмового полка Вооружённых сил Украины в районе Константиновки Сумской области оказались безуспешными — боевики понесли потери и были вынуждены отойти.
Кроме того, ночью 21 октября по всей Ростовской области отразили воздушную атаку противника силами противовоздушной обороны.