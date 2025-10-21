Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры последствий атаки БПЛА на Батайск Ростовской области

Украинская армия атаковала беспилотниками город Батайск Ростовской области ночью 21 октября. По данным главы региона Юрия Слюсаря, в результате пострадали жилые дома, автомобили, торговые павильоны и здание медицинского центра.

Украинская армия атаковала беспилотниками город Батайск Ростовской области ночью 21 октября. По данным главы региона Юрия Слюсаря, в результате пострадали жилые дома, автомобили, торговые павильоны и здание медицинского центра.

Губернатор добавил, что саперы продолжают обследовать территорию на улице Октябрьской.

— Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Также пострадавшему несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки на город Клинцы пострадал подросток. Ушибы получил мальчик 2010 года рождения, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше