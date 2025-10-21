Появились кадры последствий атаки БПЛА на Батайск Ростовской области

Украинская армия атаковала беспилотниками город Батайск Ростовской области ночью 21 октября. По данным главы региона Юрия Слюсаря, в результате пострадали жилые дома, автомобили, торговые павильоны и здание медицинского центра.
Губернатор добавил, что саперы продолжают обследовать территорию на улице Октябрьской.
— Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Также пострадавшему несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки на город Клинцы пострадал подросток. Ушибы получил мальчик 2010 года рождения, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.