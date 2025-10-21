Массовая потасовка среди школьниц в Самаркандской области: что произошло и как отреагировали власти

В управлении дошкольного и школьного образования Самаркандской области подтвердили сам факт происшествия и прокомментировали ситуацию. По информации чиновников, инцидент был оперативно изучен рабочей группой управления совместно с сотрудниками органов внутренних дел.
Конфликт произошёл между ученицами девятых классов школы № 41 Ургутского района. По результатам проверки выяснилось, что 13 октября между ученицей 9 «А» класса и ученицей 9 «Б» класса возник спор по телефону.
На следующий день, 14 октября, примерно в 14:20 после шестого урока они решили встретиться и урегулировать конфликт на улице Сарбозор махалли Коратепа. Вместе с ними на месте происшествия присутствовали и их одноклассники. Однако что-то пошло не так, и встреча переросла в массовую потасовку.
Правоохранительные органы не сообщили причину первоначального конфликта. По итогам инцидента с ученицами и их родителями была проведена разъяснительная работа. В отношении родителей всех 12 участниц конфликта сотрудники районного ОВД составили административные протоколы по статье 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей).
Родителям грозит штраф от одной до пяти базовых расчётных величин (от 412 тысяч до 2 миллионов сумов).