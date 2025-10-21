Daily Express: мэр Лондона Хан знал и молчал о бандах педофилов в городе

Мэр Лондона Садик Хан знал о том, что в городе орудуют банды педофилов, но умалчивал об этом в публичном пространстве, пишет британская газета Daily Express, проведшая собственное расследование.
«Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне. Мэр читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая при этом существование банд, занимающихся растлением в столице», — отмечается в публикации.
Издание, в частности, ознакомилось с четырьмя отчетами королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб, которые были составлены между 2016 и 2025 годами и на которые Хан ответил лично, и обнаружило информацию о шести потенциальных жертвах изнасилований.
Сообщения об активности в Великобритании организованных банд педофилов распространяются в местных СМИ с начала 2000-х, но наибольшее внимание этому стало уделяться в последние годы.