Daily Express: мэр Лондона Хан знал и молчал о бандах педофилов в городе

Газета отметила, что чиновник публично отрицал активность насильников в столице.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Лондона Садик Хан знал о том, что в городе орудуют банды педофилов, но умалчивал об этом в публичном пространстве, пишет британская газета Daily Express, проведшая собственное расследование.

«Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне. Мэр читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая при этом существование банд, занимающихся растлением в столице», — отмечается в публикации.

Издание, в частности, ознакомилось с четырьмя отчетами королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб, которые были составлены между 2016 и 2025 годами и на которые Хан ответил лично, и обнаружило информацию о шести потенциальных жертвах изнасилований.

Сообщения об активности в Великобритании организованных банд педофилов распространяются в местных СМИ с начала 2000-х, но наибольшее внимание этому стало уделяться в последние годы.