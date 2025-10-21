Daily Express: мэр Лондона Хан знал и молчал о бандах педофилов в городе

Издание, в частности, ознакомилось с четырьмя отчетами королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб, которые были составлены между 2016 и 2025 годами и на которые Хан ответил лично, и обнаружило информацию о шести потенциальных жертвах изнасилований.