ВСУ задействовали иностранный легион в районе Отрадного

Командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона для контратак в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ задействовали иностранный легион в районе населенного пункта Отрадное в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Для проведения контратак в районе Отрадного командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона», — следует из сообщения.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что украинские власти привлекают иностранных наемников для участия в боевых действиях, рассматривая их как «расходный материал». Российские военные продолжают ликвидировать этих наемников на всей территории Украины. Иностранные наемники, приехавшие воевать за вознаграждение, в многочисленных интервью отмечали, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях невелики из-за высокой интенсивности конфликта.

Напомним, 6 октября Минобороны РФ заявило об установлении контроля над поселком Отрадное.