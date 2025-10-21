Министерство обороны Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что украинские власти привлекают иностранных наемников для участия в боевых действиях, рассматривая их как «расходный материал». Российские военные продолжают ликвидировать этих наемников на всей территории Украины. Иностранные наемники, приехавшие воевать за вознаграждение, в многочисленных интервью отмечали, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях невелики из-за высокой интенсивности конфликта.