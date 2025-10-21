Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большинство дронов — 34 — уничтожили в небе над Ростовской областью. Еще шесть беспилотников сбили над Воронежской областью, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Кроме того, два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, а семь — над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.

20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника на село Ясные Зори.

19 октября ВСУ с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. Также в селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи.

