В Челябинске разыскивают водителя, сбившего 10-летнего школьника

Все произошло утром 21 октября.

В Челябинске разыскивают водителя, сбившего 10-летнего школьника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 19 на Краснопольском проспекте.

Все произошло утром 21 октября. Предварительно известно, что автомобиль совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу и на разрешающий сигнал светофора. Водитель покинул место ДТП.

Ребенок с телесными повреждениями эвакуирован на осмотр в больницу. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.