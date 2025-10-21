В Челябинске разыскивают водителя, сбившего 10-летнего школьника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 19 на Краснопольском проспекте.
Все произошло утром 21 октября. Предварительно известно, что автомобиль совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу и на разрешающий сигнал светофора. Водитель покинул место ДТП.
Ребенок с телесными повреждениями эвакуирован на осмотр в больницу. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.