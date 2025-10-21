Избила и ограбила: небольшой спор двух женщин перерос в преступление

Позже женщина призналась, что похитила более 3 тысяч рублей, которые потратила на алкоголь, а саму сумку и ее содержимое выбросила. Сейчас заведено уголовное дело по статье о грабеже, максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на семь лет.