Избила и ограбила: небольшой спор двух женщин перерос в преступление

В Шелехове полицейские задержали женщину после уличного ограбления. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, случилось все ночью 20 октября возле одного из магазинов. Между двумя местными жительницами вспыхнул конфликт. Во время ссоры 33-летняя подозреваемая ударила 45-летную жертву, а после выхватила у нее из рук сумку и … сбежала!
— В дежурную часть поступило сообщение о пропаже, в котором указывалось, что в сумке находились личные вещи, документы и деньги. Полицейские оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой, — прокомментировали в ведомстве.
Позже женщина призналась, что похитила более 3 тысяч рублей, которые потратила на алкоголь, а саму сумку и ее содержимое выбросила. Сейчас заведено уголовное дело по статье о грабеже, максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на семь лет.
