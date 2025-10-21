Ричмонд
ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов

Российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что расчёты ПВО сбили 34 дрона над территорией Ростовской области, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью. Ещё два беспилотника уничтожены над Крымом и семь — над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что в Батайске Ростовской области в результате падения БПЛА пострадало здание частного медцентра, многоэтажный дом, торговые павильоны и несколько припаркованных машин. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших среди людей нет, все экстренные службы сработали оперативно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

