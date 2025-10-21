ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов

В ведомстве уточнили, что расчёты ПВО сбили 34 дрона над территорией Ростовской области, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью. Ещё два беспилотника уничтожены над Крымом и семь — над акваторией Чёрного моря.
Ранее Life.ru писал, что в Батайске Ростовской области в результате падения БПЛА пострадало здание частного медцентра, многоэтажный дом, торговые павильоны и несколько припаркованных машин. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших среди людей нет, все экстренные службы сработали оперативно.
