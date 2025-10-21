В Башкирии из-за сепсиса при родах умерла женщина

Министерство здравоохранения Башкирии подвело итоги пятилетнего наблюдения за причинами гибели женщин во время беременности и родов. Эта статистика вошла в проект новой региональной программы, посвященной охране материнства и детства.
За последние пять лет ситуация в республике заметно улучшилась. Показатель материнской смертности сократился с 17 до 3,6 случая на каждые 100 тысяч детей, появившихся на свет. Если в 2020 году от осложнений скончались семь рожениц, а в 2021 — 14, то в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано по три трагических случая, а в 2024 — всего один.
Согласно данным минздрава, в прошлом году этот показатель в регионе был более чем в два раза ниже, чем в среднем по стране (3,6 против 10,7). Однако детальный анализ выявил главную проблему. Оказалось, что 71,4% всех трагедий (20 из 28 за пять лет) произошли из-за непрямых причин — так называемой экстрагенитальной патологии. Это означает, что смерть наступала от обострения хронических заболеваний, которые не были напрямую связаны с беременностью.
Например, в 2020—2021 годах многие случаи были связаны с внебольничной пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. В последующие годы женщины умирали от эклампсии, тромбоэмболии легочной артерии и сепсиса. Единственный случай, зафиксированный в 2024 году, был вызван острым панкреонекрозом, который осложнился сепсисом.
