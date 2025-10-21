В Башкирии из-за сепсиса при родах умерла женщина

Согласно данным минздрава, в прошлом году этот показатель в регионе был более чем в два раза ниже, чем в среднем по стране (3,6 против 10,7). Однако детальный анализ выявил главную проблему. Оказалось, что 71,4% всех трагедий (20 из 28 за пять лет) произошли из-за непрямых причин — так называемой экстрагенитальной патологии. Это означает, что смерть наступала от обострения хронических заболеваний, которые не были напрямую связаны с беременностью.