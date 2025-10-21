В Минске водитель BMW совершил ДТП с опрокидыванием из-за плохого самочувствия

ДТП в Минске на улице Калинина произошло в понедельник, 20 октября около 22.20. 45-летний водитель за рулем автомобиля BMW, по предварительной информации, потерял контроль над машиной из-за внезапного ухудшения самочувствия. В результате иномарка столкнулась с припаркованной у обочины «Нивой», после чего упала набок.