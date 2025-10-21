В Минске водитель BMW совершил ДТП с опрокидыванием из-за плохого самочувствия. Подробности сообщили в Управлении ГАИ УМВД Мингорисполкома.
ДТП в Минске на улице Калинина произошло в понедельник, 20 октября около 22.20. 45-летний водитель за рулем автомобиля BMW, по предварительной информации, потерял контроль над машиной из-за внезапного ухудшения самочувствия. В результате иномарка столкнулась с припаркованной у обочины «Нивой», после чего упала набок.
Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела водителя BMW, однако он отказался от госпитализации.
В настоящее время сотрудники ГАИ Первомайского РУВД Минска выясняют все обстоятельства происшествия.
К слову, Госавтоинспекция обращает внимание водителей: управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено! В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть, а при необходимости и вызвать скорую помощь.
Водитель заявил, что ему стало плохо во время движения. Фото: УГАИ УМВД Мингорисполкома.