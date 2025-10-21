Ричмонд
За ночь над регионами России были сбиты 55 беспилотников ВСУ

Силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских дрона над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

За ночь дежурные силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

Как сообщили в Минобороны РФ, 34 украинских дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Ростовской области.

Над Воронежской областью сбито шесть беспилотников, над Краснодарским краем и Липецкой областью — по три, над Крымом — два. Еще семь БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке беспилотника ВСУ в Клинцах пострадал подросток.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь показал последствия падения фрагментов украинского БПЛА в Батайске.

