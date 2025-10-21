В Хабаровске перед судом предстанет участник организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков

Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего безработного жителя Хабаровска. По версии следствия, действуя в составе группы по распространению наркотиков и выполняя роль курьера, обвиняемый получал бесконтактным способом запрещенные вещества, фасовал на мелкие дозы и раскладывал в тайники, места для которых подбирал заранее. В июле текущего года молодой человек был задержан после размещения на территории Хабаровска закладочным способом 14 партий каннабиса весом от 0,5 г до 20 г и свертка с 0,5 г производного N-метилэфедрона (PVP). На основании позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.