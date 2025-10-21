В Астраханской области локализован крупный пожар на складе пластиковых труб

По данным МЧС, на складе хранятся пластиковые трубы. Что стало причиной пожара, неизвестно. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены около 80 человек и 28 единиц техники. К месту также направили пожарный поезд, уточнили в МЧС России.