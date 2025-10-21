По данным МЧС, на складе хранятся пластиковые трубы. Что стало причиной пожара, неизвестно. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены около 80 человек и 28 единиц техники. К месту также направили пожарный поезд, уточнили в МЧС России.
В Астраханской области локализован крупный пожар на складе пластиковых труб
В поселке Трусово в Астраханской области загорелся склад. Площадь пожара составила 12 тыс. кв. м, сообщило региональное МЧС. Возгорание локализовали.