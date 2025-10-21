Пьяный водитель сбил насмерть пятилетнюю девочку и сбежал с места ДТП. Он получил пять лет тюрьмы

Трагедия произошла 21 июня около 19:00 в махалле «Дустлик» Тайлакского района Самаркандской области.
По данным следствия, водитель автомобиля Lacetti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мчался по внутренней дороге махалли и сбил пятилетнюю девочку, стоявшую на обочине. После совершения ДТП, несмотря на возможность оказать первую медицинскую помощь пострадавшей, водитель не только не помог ребенку, но и скрылся с места происшествия.
Удар был настолько сильным, что у девочки оказались сломаны семь рёбер, диагностированы множественные переломы и ссадины. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — ребёнок скончался на месте, так и не дождавшись медицинской помощи.
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, заявил о раскаянии, просил прощения у семьи погибшей девочки и, ссылаясь на тяжёлое материальное положение, просил суд учесть это как смягчающее обстоятельство.
При этом, если бы водитель немедленно оказал первую помощь и доставил ребёнка в больницу, возможно, трагедии удалось бы избежать. Но вместо этого он предпочёл сбежать.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, после освобождения он не сможет в течение двух лет управлять транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу (документ имеется в распоряжении редакции).