Пьяный водитель сбил насмерть пятилетнюю девочку и сбежал с места ДТП. Он получил пять лет тюрьмы

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). На дорогах Узбекистана продолжают гибнуть дети. Виновные получают сроки — пусть и не слишком большие, а вот система, в которой это становится возможным, по-прежнему работает как ни в чём не бывало. На днях суд вынес приговор очередному водителю, который в пьяном состоянии на скорости сбил ребёнка и уехал с места происшествия.