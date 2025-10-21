Свердловские спасатели потушили 14 пожаров за сутки, пострадал один человек

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировали14 пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе.
«В результате пожаров пострадал один человек. Огнеборцами спасены 17 человек», — сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в Серове по улице Кутузова горели два частных жилых дома, баня, гараж и надворные постройки на площади 375 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. С огнем справились за 134 минуты 14 специалистов на четырех единицах техники.
В Первоуральске на проспекте Ильича горела квартира на первом этаже 5-этажки на площади 4 «квадрата». Из ома с помощью спасустройств вывели 17 человек, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали за 19 минут 10 спасателей на трех спецмашинах.
В садовом товариществе «60 лет Октября» в Екатеринбурге горел садовый дом на площади 6 квадратных метров. Пожар потушили за три минуты пять спасателей на двух единицах техники.
В поселке Шабровский на улице Тальковая огонь повредил деревянные поддоны, пиломатериалы и кровлю производственного здания на площади 150 «квадратов». С огнем справились за 133 минуты 39 специалистов на 16 спецмашинах.