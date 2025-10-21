Свердловские спасатели потушили 14 пожаров за сутки, пострадал один человек

Так, накануне в Серове по улице Кутузова горели два частных жилых дома, баня, гараж и надворные постройки на площади 375 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. С огнем справились за 134 минуты 14 специалистов на четырех единицах техники.