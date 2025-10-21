Подмосковная пенсионерка помогла полиции поймать курьера аферистов

Дальнейшие действия она проводила под контролем оперативников. В ходе мероприятий стражи правопорядка задержали девушку-курьера в момент, когда она получала от заявительницы пакет с деньгами. Однако вместо наличности в пакете находился муляж. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жуковским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению соучастников преступления, а также других эпизодов их противоправной деятельности.