Подросток погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля под Омском

Смертельная автоавария произошла вечером 20 октября в Большереченском районе. По предварительным данным УМВД, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением на 191-м км трассы Омск-Тара, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, погиб 11-летний пассажир.