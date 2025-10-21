Подросток погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля под Омском

Смертельная автоавария произошла вечером 20 октября в Большереченском районе. По предварительным данным УМВД, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением на 191-м км трассы Омск-Тара, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, погиб 11-летний пассажир.
В пресс-службе полиции уточнили, что ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. 23-летний шофер с различными травмами попал в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
