В Башкирии будут судить владельца базы отдыха из-за травмированного ребенка

Прокуратура Баймакского района направила в суд уголовное дело, связанное с травмами посетителей на тюбинговой трассе. Обвинительное заключение утверждено в отношении местного индивидуального предпринимателя, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Мужчине вменяется оказание услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — уточнили в прокуратуре.
По данным следствия, инцидент произошел в январе этого года. Сотрудник базы отдыха нарушил правила, посадив на один тюбинг двоих детей, одним из которых был четырехлетний ребенок, без сопровождения взрослых. При подъеме по канатной дороге из-за неправильной эксплуатации тюбинг на вершине трассы не отсоединился от крепления. В результате малолетний ребенок оказался зажат между элементами конструкции и получил травмы, а случайный свидетель, пытавшийся помочь мальчику, лишился пальца.
Подсудимый полностью признал свою вину и частично компенсировал причиненный ущерб. Теперь уголовное дело будет рассматриваться по существу в Баймакском районном суде.
