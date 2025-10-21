В Башкирии будут судить владельца базы отдыха из-за травмированного ребенка

По данным следствия, инцидент произошел в январе этого года. Сотрудник базы отдыха нарушил правила, посадив на один тюбинг двоих детей, одним из которых был четырехлетний ребенок, без сопровождения взрослых. При подъеме по канатной дороге из-за неправильной эксплуатации тюбинг на вершине трассы не отсоединился от крепления. В результате малолетний ребенок оказался зажат между элементами конструкции и получил травмы, а случайный свидетель, пытавшийся помочь мальчику, лишился пальца.