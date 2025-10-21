Гусев сообщил о повреждении промышленного сооружения из-за БПЛА

В Воронежской области в результате украинской беспилотной атаки незначительно пострадал элемент промышленного сооружения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в двух районах региона не менее четырех беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения», — говорится в публикации чиновника.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью в Воронежской области сбили шесть украинских беспилотников.
