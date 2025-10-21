Ричмонд
Мужчина застрелил человека, спутав с медведем, в Ханты-Мансийском автономном округе

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина случайно застрелил человека, приняв его за медведя. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел в лесу Октябрьского района, где житель Сургутского района собирал кедровые шишки. С собой он взял собаку и заряженное охотничье ружье.

Когда начало темнеть, животное внезапно залаяло в сторону кустов. Мужчина решил, что там находится медведь, и выстрелил, попав в другого сборщика шишек.

От полученного ранения в грудь пострадавший скончался на месте. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности, передает Telegram-канал местного СК.

Ранее в Греции местный житель Христос Ставрианидис погиб после нападения медведя в лесу. Последние минуты своей жизни он успел запечатлеть на камеру смартфона.

В американском штате Арканзас медведь напал на 72-летнего тракториста Вернона Паттона. После этого мужчину госпитализировали в критическом состоянии, а хищника ликвидировали экстренно прибывшие на место происшествия сотрудники комиссии по охоте и рыболовству штата.