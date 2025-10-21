Мужчина застрелил человека, спутав с медведем, в Ханты-Мансийском автономном округе

В американском штате Арканзас медведь напал на 72-летнего тракториста Вернона Паттона. После этого мужчину госпитализировали в критическом состоянии, а хищника ликвидировали экстренно прибывшие на место происшествия сотрудники комиссии по охоте и рыболовству штата.