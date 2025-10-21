Вор Коннор считает, что грабители могут предложить Лувру выкупить ценности

Укравшие драгоценности из Лувра в Париже могут через несколько лет предложить руководству музея выкупить ценности за вознаграждение, его размер может достигать пяти миллионов долларов. Об этом заявил Майлз Коннор, вынесший в 1980-х годах картину Рембрандта из Бостонского музея, а затем вернувший ее.
«Лучшее, что они могут сделать, если хотят на них заработать, так это придержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь, скажем, адвоката, обратиться в музей и сказать: “Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть драгоценности, но они подвергают свою жизнь опасности”, — сказал Коннор телеканалу ABC.
По словам Коннора, за возвращенные драгоценности грабители могут получить до пяти миллионов долларо.
Газета Parisien 19 октября сообщила, что грабители вынесли из Лувра восемь ювелирных украшений французских императриц. Глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал, что грабители проникли в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Оконное стекло они вырезали «болгаркой», а с места преступления скрылись на скутерах. Ограбление, по предварительным данным, совершила группа из четырех человек.
Ранее о желании купить украденные из Лувра драгоценности заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.