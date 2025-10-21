Обвиняемому в мошенничестве экс-директору пермского ЧОП продлили арест

Общий срок содержания под стражей господину Старкову продлили до 7 ноября 2025 года, он составит 4 месяца. Его задержали 10 июля и обвинили в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном организованной группой. По данным СКР, «Борей-Урал» во время праздничных мероприятий к 80-летию Победы исполнял госконтракт на оказание охранных услуг. Организация привлекла на работу лиц, которые не прошли специальное обучение в количестве меньше предусмотренного договором.