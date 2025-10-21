Ричмонд
В Чернигове произошел блэкаут

В регионе наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В Чернигове, расположенном на севере Украины, наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением, сообщает компания «Черниговводоканал».

Жителей города попросили сделать запасы питьевой воды.

«Все объекты КП “Черниговводоканал” и весь город остались без электричества. Сегодня, 21 октября, с 5:30 утра сотрудники водоканала начали подключать объекты предприятия к альтернативным источникам питания», — сообщается в пресс-релизе.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали в районе села Владимировка Черниговской области Украины стартовую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS.