В Чернигове произошел блэкаут

В Чернигове, расположенном на севере Украины, наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением, сообщает компания «Черниговводоканал».
Жителей города попросили сделать запасы питьевой воды.
«Все объекты КП “Черниговводоканал” и весь город остались без электричества. Сегодня, 21 октября, с 5:30 утра сотрудники водоканала начали подключать объекты предприятия к альтернативным источникам питания», — сообщается в пресс-релизе.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали в районе села Владимировка Черниговской области Украины стартовую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS.