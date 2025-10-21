Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку обвала асфальта на улице Харченко

Асфальт просел из-за прорыва подземного коллектора.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет начал проверку после обрушения грунта у жилого дома в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

— Инцидент произошел вечером 20 октября у дома по 1-му Муринскому проспекту, где из-за прорыва подземного коллектора образовалась просадка асфальта. На месте работают следователи, которые уже осмотрели территорию и начали устанавливать причины происшествия, — рассказали в Следкоме.

По предварительной информации, никто не пострадал, но для безопасности жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали. Всех разместили в школе № 104 на улице Харченко, где обеспечивают всем необходимым.

Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. На месте работают специалисты Водоканала, МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи. В районе происшествия отключили газ и ограничили движение транспорта по улице Харченко — от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта.

По распоряжению губернатора подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты Водоканала обеспечены всей необходимой техникой и материалами для скорейшего устранения аварии. Ограничение движения транспорта сохранится до полного завершения ремонтных работ.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше