СК начал проверку обвала асфальта на улице Харченко

Следственный комитет начал проверку после обрушения грунта у жилого дома в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
— Инцидент произошел вечером 20 октября у дома по 1-му Муринскому проспекту, где из-за прорыва подземного коллектора образовалась просадка асфальта. На месте работают следователи, которые уже осмотрели территорию и начали устанавливать причины происшествия, — рассказали в Следкоме.
По предварительной информации, никто не пострадал, но для безопасности жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали. Всех разместили в школе № 104 на улице Харченко, где обеспечивают всем необходимым.
Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. На месте работают специалисты Водоканала, МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи. В районе происшествия отключили газ и ограничили движение транспорта по улице Харченко — от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта.
По распоряжению губернатора подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты Водоканала обеспечены всей необходимой техникой и материалами для скорейшего устранения аварии. Ограничение движения транспорта сохранится до полного завершения ремонтных работ.