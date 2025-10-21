В ночь на 21 октября вражеские БПЛА атаковали Ростовскую область. После атаки в Батайске были повреждены жилые дома, а также несколько личных автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Разбиты стекла в домах по нескольким адресам на улице Октябрьской, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Информация о последствиях уточняется», — цитирует слова чиновника издание «КП-Ростов-на-Дону».
Все оперативные службы прибыли на место происшествия. Сейчас оценивается ущерб после атаки вражескими беспилотниками. Отмечается, что информации о пострадавших нет, но известно, что из высотки, в которую врезался дрон, были эвакуированы жители.
Нужно отметить, что киевский режим подчеркивает свою террористическую сущность, пытаясь атаковать гражданские объекты в регионах РФ. Терпя неудачи на поле боя, ВСУ срывают злость на мирных жителях России.