Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разбиты стекла, повреждены машины»: губернатор Слюсарь оценил ущерб после атаки вражескими БПЛА в Ростовской области

Губернатор Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 октября вражеские БПЛА атаковали Ростовскую область. После атаки в Батайске были повреждены жилые дома, а также несколько личных автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Разбиты стекла в домах по нескольким адресам на улице Октябрьской, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Информация о последствиях уточняется», — цитирует слова чиновника издание «КП-Ростов-на-Дону».

Все оперативные службы прибыли на место происшествия. Сейчас оценивается ущерб после атаки вражескими беспилотниками. Отмечается, что информации о пострадавших нет, но известно, что из высотки, в которую врезался дрон, были эвакуированы жители.

Нужно отметить, что киевский режим подчеркивает свою террористическую сущность, пытаясь атаковать гражданские объекты в регионах РФ. Терпя неудачи на поле боя, ВСУ срывают злость на мирных жителях России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше