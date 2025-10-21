В Щербиновском районе мужчина обвиняется в убийстве местного жителя

В Краснодарском крае 45-летнего жителя станицы Старощербиновской обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. По данным следствия, 12 октября мужчина в состоянии опьянения избил знакомого во дворе дома, после чего тот скончался в больнице. Обвиняемый признал вину и заключён под стражу. Расследование продолжается.