В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего с ружьем на бизнес-центр

Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
По словам Канатовой, 39-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору».
Суть конфликта в следующем: в 2022 году между двумя управляющими компаниями возник хозяйственный спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в бизнес-центре на улице Мамина Сибиряка.
По версии следствия, 25 ноября 2022 года после 21:00 обвиняемый, вооружившись огнестрельным оружием, и его напарник с двуствольным ружьем ИЖ-39Е 12-го калибра, вошли в холл этажа бизнес-центра. Увидев за стойкой администратора двух мужчин, они открыли по ним огонь.
Один из нападавших выстрелил из охотничьего ружья в правое плечо и в область головы одного из мужчин за стойкой. После этого налетчик, перезарядив ружье, выстрелил упавшему в ногу. Обвиняемый трижды выстрелил в спину второму охраннику бизнес-центра.
Благодаря своевременно оказанной помощи охранники выжили.
Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском суде Екатеринбурга. Материалы второго стрелка выделены в отдельное производство в связи с тем, что он сбежал и объявлен в федеральный розыск.