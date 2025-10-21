В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего с ружьем на бизнес-центр

Один из нападавших выстрелил из охотничьего ружья в правое плечо и в область головы одного из мужчин за стойкой. После этого налетчик, перезарядив ружье, выстрелил упавшему в ногу. Обвиняемый трижды выстрелил в спину второму охраннику бизнес-центра.