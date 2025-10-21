В Стерлитамаке ночью загорелся магазин торговой сети «Светофор»

Ночью в Стерлитамаке произошел пожар в магазине торговой сети «Светофор», расположенном на улице Днепровской. На вызов незамедлительно выехали расчеты МЧС, республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям и ведомственной пожарной охраны.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, возгорание охватило торговый зал площадью 600 квадратных метров. Для борьбы с огнем потребовались усилия девяти пожарных машин и 30 спасателей.
Чтобы снизить опасность от продуктов горения, пожарные использовали специальную тактическую вентиляцию. В итоге огонь удалось локализовать и ликвидировать на площади 100 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет, что именно привело к возгоранию, и все обстоятельства случившегося.